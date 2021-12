Fietta (Fondazione Inarcassa): 'Bene Sismabonus ma è Cenerentola rispetto ad altri bonus'

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "La Fondazione Inarcassa è intervenuta in questi anni per diffondere la cultura e la prevenzione sismica per contrastare un problema che i cittadini non riescono a percepire come quello riguardante il rischio che si corre all'interno delle loro abitazioni. Portiamo avanti questo lavoro con forza, cercando di diffondere la cultura attraverso i professionisti e, oggi, anche con il Sismabonus nelle sue diverse forme. Il Governo ci ha aiutato, ma è ancora una Cenerentola rispetto agli altri bonus. Infatti, su 19,3 miliardi che erano stati impegnati per i diversi bonus al 30 settembre del 2021, solo 1,8 miliardi sono stati utilizzati per il Sismabonus. E' ancora molto poco, considerato che solo per il bonus facciate le risorse ammontano a più del triplo". Così il presidente di Fondazione Inarcassa, Franco Fietta, a margine del Convegno Nazionale organizzato in occasione della IV Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che si sta tenendo presso Palazzo Ferrajoli a Roma.

"Chiediamo al Governo di avere dati più chiari su quella che è la situazione dello stato edilizio del nostro Paese e, quindi, di utilizzare la verifica sismica come supporto fiscale. Il secondo aspetto è quello di rendere più strutturale e diffuso nel tempo il Sismabonus", ha concluso elencando le richieste che si stanno portando all'attenzione del Governo.