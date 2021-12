De Palmas (Microsoft): "Nel futuro della mobilità sostenibile l'utente al centro di tutto"

14 dicembre 2021 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “La possibilità di utilizzare una serie di risorse fa sì che chi ha una visione può utilizzarle, mentre chi non lo fa resta indietro. Dal nostro punto di vista il futuro della mobilità sostenibile dovrà avere l'utente al centro di tutto: la mobilità pubblica dovrà essere capace di essere conveniente. Poi dovrà essere integrata. Il futuro dovrà essere sostenibile: la sostenibilità per la mobilità pubblica non si declina solo attraverso l'utilizzo di veicoli elettrici che riducono emissioni. Gli investimenti strategici devono essere visti nel lungo termine”. Lo ha detto Antonio De Palmas, VP Global Market Development Public Sector di Microsoft, in occasione del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility'.