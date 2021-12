Danza: è morta Galina Samsova, star del balletto classico

14 dicembre 2021 a

a

a

Londra, 14 dic. - (Adnkronos) - La ballerina di origine russa Galina Samsova, star internazionale del balletto classico, con un passato di solista del London Festival Ballet e direttrice artistica dello Scottish Ballet, è morta a Londra all'età di 84 anni.

Nata a Stalingrado il 17 marzo 1937, Samsova studiò alla Scuola Coreografica di Kiev, diventando nel 1956 solista del Teatro dell'Opera e del Balletto di Kiev. Nel 1961 lasciò l'Urss e si stabilì in nord America, diventando prima ballerina del Balletto Nazionale del Canada. Successivamente raggiunse il London Festival Ballet dove per nove anni fu la prima ballerina della compagnia. Jack Carter, Peter Darrell, Ronald Hynd e André Prokovskij hanno creato ruoli per Samsova, riconosciuta come una delle migliori e più importanti esponenti del repertorio classico. Per le sue interpretazioni in Odette/Odile in Il lago dei cigni, Principessa Aurora in La bella addormentata, Kitri in Don Chisciotte e Giselle è stata acclamata in tutto il mondo.

Dal 1991 al 1997 Galina Samsova è stata direttrice artistica dello Scottish Ballet, creando anche balletti. Aveva acquisito prima la nazionalità canadese e poi quella britannica.