Camera: Fico, 'in 5mln sul sito e 50mln di pagine visitate in un anno, in 16mld su Fb' (3)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Un altro sito che abbiamo inaugurato più o meno un anno fa è quello che raccoglie il patrimonio artistico della Camera in un catalogo virtuale, si tratta di arte.camera.it. Grazie a questa piattaforma e alla più recente visita.camera.it, si ha la possibilità di accedere alle opere e agli ambienti di Montecitorio pur stando a distanza", ha detto ancora Fico proseguendo: "C'è poi un altro fronte che riguarda il capitolo dell'accessibilità. Mi riferisco alle sottotitolazioni dei lavori parlamentari. A partire da domani buona parte dei dibattiti, in Aula e in commissione, saranno sottotitolati in tempo reale. Mentre sarà prevista la LIS per alcune specifiche sedute, per esempio le comunicazioni del presidente Draghi di domattina".