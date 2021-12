Calcio: Arsenal, Aubameyang fuori rosa e tolta anche la fascia di capitano

14 dicembre 2021 a

Londra, 14 dic. - (Adnkronos) - L'Arsenal ha deciso di mettere fuori rosa a tempo indeterminato e di togliere la fascia di capitano a Pierre-Emerick Aubameyang dopo un nuovo episodio di violazione del regolamento interno, come spiegato prima da una nota ufficiale e poi in conferenza stampa dall'allenatore dei Gunners Arteta: "Ci aspettiamo - si legge nel comunicato ufficiale - che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Dopo la sua ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club".

Secondo quanto riportato dai media inglesi, il problema sarebbe stato il rientro in ritardo di diverse ore dell'attaccante gabonese dalla trasferta in Francia che il club gli aveva accordato per raggiungere e poi riportare in Inghilterra la madre malata. Aubameyang sarebbe dovuto tornare nella serata di mercoledì stesso, invece si è ripresentato a Londra solo nella giornata di giovedì, col problema di dover ottenere un tampone negativo prima di potersi allenare, così come previsto dal protocollo covid in Inghilterra. Da qui prima l'esclusione dalla sfida contro il Southampton, poi la decisione di toglierli la fascia da capitano, ruolo per il quale Aubameyang aveva già ricevuto critiche sia da qualche compagno di squadra sia dallo staff di Arteta, che non lo giudicava idoneo al compito.