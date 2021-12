Brescia: rapinano e sfigurano al viso minorenne, sgominata baby gang

14 dicembre 2021 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - I carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare - emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Brescia - nei confronti di cinque giovani, ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, commessi nei confronti di due coetanei, in pieno centro cittadino, lo scorso ottobre.

Le indagini dei militari della stazione di Brescia-Piazza Tebaldo Brusato hanno fatto piena luce su un'aggressione, da parte dei cinque, per sottrarre a un minore un monopattino elettrico. La vittima, che era in compagnia di due amici, era stato bloccato e minacciato per garantire la fuga dei complici. Uno dei due amici del rapinato era riuscito però a divincolarsi e a inseguire in bicicletta i rapinatori, ma era stato ferito al volto con un coltello, riportando una prognosi di 10 giorni e uno sfregio permanente al viso.

Le immagini delle telecamere presenti in zona e i testimoni hanno permesso di dare un volto ai cinque. Tre dei giovani indagati sono stati raggiunti dalla notifica del provvedimento cautelare presso gli istituti penali minorili di Milano, Torino e Roma, dove già erano ristretti per altra causa. Due degli indagati invece verranno portati negli istituti minorili di Catanzaro e Nisida (Napoli).