Bergamo: sorpreso con 40 grammi di cocaina, arrestato pregiudicato

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Treviolo, in provincia di Bergamo, un uomo di 63 anni, cittadino italiano, per possesso e spaccio di cocaina. I militari stavano monitorando l'abitazione dell'uomo per verificare l'attività di spaccio, quando da una finestra hanno visto il 63enne mentre confezionava delle dosi di droga. Entrati dalla finestra, sono stati aggrediti dalla moglie dell'uomo, che ha iniziato a strattonarli. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato 44 grammi di cocaina, 60 grammi di sostanze da taglio, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un quaderno su cui venivano annotati i prezzi delle varie cessioni e oltre 1.500 euro in contanti. Il 63enne, pregiudicato, è stato arrestato, mentre la moglie è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.