Basket: Nba, super Tatum trascina Boston al successo su Milwaukee

Boston, 14 dic. - (Adnkronos) - Torna Jaylen Brown e torna il sorriso in casa Celtics (14-14), che battono in casa per 117-103 i campioni Nba in carica dei Milwaukee Bucks (18-11) con una prestazione finalmente convincente dopo la brutta trasferta a Ovest da 1-4 di record. Dopo essere scivolati anche a -12 nel primo tempo, i padroni di casa hanno cambiato marcia nei due quarti centrali (64-44), resistendo poi ai tentativi di rimonta degli ospiti grazie a un eccezionale Jayson Tatum.

La stella dei biancoverdi ha segnato 16 dei suoi 42 punti finali nel solo ultimo quarto, viaggiando a percentuali altissime (16/25 dal campo di cui 7/13 da tre) per guidate altri quattro compagni in doppia cifra, tra cui 19 per il rientrante Brown e 17 con 7 rimbalzi di Grant Williams. Si fermano a 20 punti invece sia Giannis Antetokounmpo che Jrue Holiday, preoccupati per l'uscita di Khris Middleton per una iperestensione al ginocchio nel terzo quarto.