Ue: Mims, porto Civitavecchia e dorsale ferroviaria adriatica in proposta legislativa per rete Ten-T**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, esprime "grande soddisfazione" per l'inserimento, tra gli altri, del porto di Civitavecchia e della dorsale ferroviaria adriatica tra Ancona e Foggia nella proposta legislativa per la rete Ten-T. In particolare, per il porto di Civitavecchia si propone l'inserimento nella rete ‘Core', mentre per la dorsale adriatica è previsto l'inserimento nella rete cosidetta ‘Extended Core', un nuovo livello intermedio che consente, come nel caso della rete 'Core'di accedere ai finanziamenti europei per le reti di trasporto.

“La pubblicazione della proposta legislativa relativa al Regolamento Ue sugli orientamenti e la revisione della rete Ten-T redatta dalla Commissione europea in seguito alle consultazioni e agli incontri bilaterali con gli Stati Membri è un riconoscimento importante per l'Italia e per il Mims - commenta Giovannini - che ha partecipato ai negoziati con grande impegno, in costante raccordo con la nostra Rappresentanza Permanente a Bruxelles e con il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale. Consentirà al Paese di accedere ai finanziamenti del Connecting Europe Facility, dedicati al potenziamento delle reti e nodi di trasporto europei a beneficio degli spostamenti di persone e merci. Gli impegni finanziari già assunti con il Pnrr e con la prossima legge di bilancio per potenziare ferrovie, porti e la rete logistica del Paese potranno così essere rafforzati con ulteriori risorse europee".