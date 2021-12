Quirinale: asse Letta-Conte, Capo stato eletto da una parte grave ferita** (2)

14 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Conte respinge la tesi secondo cui sia il centrodestra il kingmaker della prossima elezione del Colle, per dirla alla Matteo Renzi. Sul Quirinale il pallino è in mano al centrodestra? "E chi glielo ha dato? Hanno numeri sufficienti? Direi che nessuno si presenta con numeri sufficienti. E direi che in ogni caso, con numeri sufficienti o no, non si può pensare di approcciare puntando su numeri risicati un passaggio del genere".

"Mi soddisfarebbe un processo di confronto aperto, trasparente, perché da questo processo abbiamo maggiori garanzie che venga fuori una personalità di alto valore", ha proseguito l'ex premier. Quanto alla domanda diretta su Berlusconi, Conte è netto: il M5S non voterà mai Berlusconi al Quirinale? "L'ho dichiarato pubblicamente". E dal Pd stessa valutazione da Andrea Orlando: Berlusconi? "L'ho già detto, non lo voteremo. Io non lo voterò ma anche il Pd non lo voterà”.

Durante l'iniziativa con Conte, Letta nel parlare della situazione attuale con il Cdm che oggi ha prorogato lo stato di emergenza, sottolinea come sia necessario che lo schema di larga maggioranza vada avanti: "Questa continuazione" dell'emergenza "ci deve far riflettere anche sul tempo che stiamo vivendo: un tempo in cui questa emergenza, la situazione particolare che viviamo, la situazione particolare che il Parlamento vive e che una maggioranza così larga vive nel rapporto col governo, mi fa dire e pensare che la condizione attuale -quella di una larga coalizione, di una larga intesa- debba continuare e debba traslarsi anche nella scelta del Capo dello Stato".