14 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Nel Consiglio dei ministri di oggi, chiamato a prorogare lo stato di emergenza, verranno quantificate anche le risorse sul campo per contrastare il rincaro delle bollette. In queste ore, spiegano fonti di governo, si sta valutando se convogliare tali risorse in un emendamento alla manovra -come da attese- o se addirittura varare un decreto ad hoc.