Ue: Letta, 'tema principale progressisti è sostenibilità con giustizia sociale'

Roma, 13 dic () - Come partiti progressisti europei "il tema principale che abbiamo davanti è come un progressismo democratico e il suo programma riesca a dare risposta a questa domanda principale: come fare sì che l'obiettivo della sostenibilità sia declinato dal punto di vista ecologico e allo stesso tempo con giustizia sociale. La vera sfida è questa e abbiamo bisogno di strumenti europei, che condividiamo con altri Paesi, di risposte comuni". Lo ha detto Enrico letta alla presentazione in Senato del libro di Michele Salvati.