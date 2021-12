13 dicembre 2021 a

Londra, 13 dic. - (Adnkronos) - La campionessa in carica dello Us Open Emma Raducanu è positiva al Covid. La 19enna britannica non prenderà parte al torneo esibizione di Abu Dhabi in programma dal 16 al 18 dicembre in cui avrebbe dovuto affrontare Belinda Bencic. Lo annunciano sui social gli organizzatori dell'evento degli Emirati Arabi.