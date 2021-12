Taizhou, Zhejiang: tenuto il Forum Globale di Cultura Hehe 2021

13 dicembre 2021 a

a

a

TAIZHOU, Cina, 10 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Il 9 dicembre si è tenuto a Taizhou, la provincia dello Zhejiang, il Forum di Cultura Hehe (Convivenza Armoniosa) 2021 online ed offline. Il forum, organizzato dall'China International Communication Group (CICG), l'Ufficio per l'informazione del governo provinciale dello Zhejiang ed il governo municipale del Taizhou, in collaborazione con la Academy of Contemporary China and World Studies, l'Ufficio per l'informazione del governo municipale del Taizhou ed il governo del distretto Tiantai, dedica alla realizzazione dell'iniziativa con il tema "Cultura della Convivenza Armoniosa Hehe e la Comunità Umana dal Futuro Condiviso".

Alla cerimonia d'apertura, preseduta da Lu Cairong, vicedirettore della CICG, le autorità sotto menzionate hanno pronunciato i discorsi importanti: Du Zhanyuan, direttore della CICG; Wu Jing, vicepresidente della CCPCC della provincia dello Zhejiang; Yukio Hatoyama, ex Primo Ministro del Giappone, presidente della EAC; Han Midun, console generale della Repubblica di Malta a Shanghai; Li Yuqi, segretario del comitato municipale del CPP del Taizhou. I politici provenienti da decina paesi- inclusi la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e la Francia - hanno partecipato al forum, insieme con i delegati delle organizzazioni internazionali, gli inviati stranieri presso la Cina, i sinologi internazionali, gli esperti dei think-tank, delle università e degli istituti relativi, con circa 150 persone in totale.

La cultura Hehe, nata al monte Tiantai, rappresenta una parte preziosa del patromonio della cultura He della Cina. La cultura He eletta per eccellenza per la promozione della pace, tranquillità e armonia, sarà in grado di produrre lezioni vantaggiose per perfezionare la governance mondiale, affrontare le sfide comuni condivise dall'umanità, ha affermato Du Zhanyuan nel discorso. Il capo ha aggiunto che il nostro sguardo si rivolge verso il futuro in cui si crea l'armonia nella diversità con lo sviluppo di multilateralismo, rafforzando la cooperazione per raggiungere la doppia vincita nella costruzione della aperta economia mondiale, promuovere i programmi culturali per diffondere il valore riconosciuto e condiviso dall'umanità.

Wu Jing nel suo discorso ha riaffermato la risponsabilità della provincia dello Zhejiang, nella promozione dei valori con cui ci si impegna di creare l'armonia nella diversità , e lo spirito d'iniziativa con cui si propone di ricercare la soluzione per i problemi comuni della società umana.

Hatoyama considera che la diplomazia di Hehe implicherebbe una situazione win-win, la quale sarà resa possibile solo quando le parti interessate, malgrado i punti di vista non pienamente condivisi, si impegnano di arrivare a un compromesso accettabile senza negare tutto quello proposto dagli altri.

Durante il forum, la CICG ed l'Ufficio per l'informazione del governo provinciale dello Zhejiang hanno firmato l'Accordo di cooperazione strategica , firmato anche l'Accordo quadro sull'organizzazione istituzionalizzata del Forum Globale della Cultura Hehe (2022-2024) con il governo municipale di Taizhoui . Nel frattempo viene tenuta la cerimonia d'apertura di " Base di cooperazione per la comunicazione internazionale della cultura cinese" e "Stazione d'oltremare della Cultura Hehe " , la cerimonia di inaugurazione della "Fondazione della Cultura Hehe a Tiantaishan' , ha svolto anche le attività di promozione e pubblicazione della collana multilingue Parole chiave della Cina e della collezione di libri Cultura Hehe di Tiantaishan.

Il Forum Globale di Cultura Hehe 2021 è una conferenza a livello internazionale istituzionalizzata in modo del forum. si terrà le conferenze internazionali e le attività correlate annuali dall'anno 2022.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1707458/hehe_cultural_forum_pic1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1707466/hehe_cultural_forum_pic2.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1707468/Hehe_Culture_Global_Forum_Logo.jpg

Contatto: Zhou Biye, 0086576—88510329, [email protected]