Scuola: sottosegretaria Floridia, 'nucleare futuro? Non sono d'accordo con Cingolani'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Dire che «Il nucleare è il futuro», e che «le nuove centrali saranno la soluzione a tutti i problemi» come ha fatto oggi il ministro Cingolani, è un messaggio che non mi trova affatto d'accordo, tanto più se espresso davanti ad una platea di studenti. Al di là degli aspetti tecnici i nostri studenti devono sapere che l'Italia con due referendum ha votato contro l'energia atomica e che il vero futuro per il nostro Paese e per il pianeta risiede nell'economia circolare, nella bioeconomia e nell'energia rinnovabile". Così la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s.

Il ministero dell'Istruzione ha lanciato e sta portando avanti il Piano "RiGenerazione Scuola" con l'obiettivo di sostenere e finanziare il ruolo dell'istruzione nel complesso sistema della transizione ecologica e solidale. Un piano che intende dare l'opportunità ai nostri ragazzi di essere protagonisti di un nuovo modello di sviluppo che parta da una rigenerazione dei comportamenti e dei saperi. Ai nostri studenti dico: la crisi climatica ha bisogno di altre risposte rispetto a un ritorno al nucleare, con tutte le incognite che una simile tecnologia, anche se di nuova generazione, si porta dietro", conclude.