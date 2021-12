Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'serve faq o rischio raggiro legge con prenotazioni vaccino'

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Obbligo vaccinale per il personale scolastico a partire da mercoledì prossimo. "Siamo pronti a gestire le nuove disposizioni. Da mercoledì non sarà più possibile entrare con il solo tampone. Ma chi non è vaccinato, potrà continuare ad accedere con green pass base avendo prenotato la vaccinazione. Per chi non rispetterà le regole, dopo 5 giorni dal ricevimento della lettera, scatterà la sospensione dal servizio". Lo dice all'Adnkronos la presidente dei presidi del Lazio, Cristina Costarelli che rileva: "Vedremo cosa accadrà. Abbiamo sentito dell'escamotage che il personale no vax si prenoti, senza fare il vaccino". Dunque il personale no vax potrebbe continuare a prenotarsi senza mai vaccinarsi? "Non ci sono indicazioni. Attendiamo delle faq, dato che sarebbe un raggiro della legge. E vedremo cosa accadrà".

(di Roberta Lanzara)