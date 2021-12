Quirinale: Tajani, 'confrontiamoci, un presidente della nostra area sarebbe perfetto'

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Il presidente si elegge con il massimo del consenso. Con la sinistra siamo al governo insieme, parliamone e confrontiamoci. È una cosa positiva per tutti, noi faremo la nostra parte, tutti devono parlare con tutti visto che la prima carica dello Stato rappresenta tutti". Lo dice Antonio Tajani al Corriere della sera parlando di Quirinale.

"Un presidente di area del centrodestra sarebbe perfetto, ma anche perché ogni presidente si spoglia un attimo dopo l'elezione dell'abito di appartenenza e diventa garante della Repubblica, non ha più la maglia di una squadra ma quella della Nazionale, diventa al di sopra delle parti", aggiunge il coordinatore di Forza Italia.

Per Tajani, Berlusconi "ha meriti e record che in pochi possono vantare" e "l'accoppiata Berlusconi-Draghi a livello nazionale e internazionale sarebbe certamente positiva per il Paese".