Penny Market insieme a Too Good To Go contro lo spreco alimentare

(Adnkronos) - Un modo innovativo ed efficiente per ridurre lo spreco alimentare, valorizzare le eccedenze e al contempo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Questo il senso della collaborazione tra Penny Market Italia e Too Good To Go, che prende il via a Milano, nei Penny Market di v.le Antonini e via Padova, dove è possibile acquistare ogni giorno la 'Magic Box' Too Good To Go a prezzi etici, contenente una selezione di prodotti di qualità, ma prossimi alla scadenza.

Per ridurre gli sprechi alimentari e acquistare la propria 'Magic Box', che contiene prodotti a prezzi inferiori rispetto al loro valore nominale di vendita, bastano pochi passaggi. Dopo aver scaricato l'App To Good To Go, occorre selezionare il punto vendita più vicino, individuare la 'Magic Box' prescelta, procedere al pagamento e ritirare presso il negozio di riferimento la scatola magica. La 'Magic Box' può essere composta da gastronomia, freschi e freschissimi, dolci e snack, bevande e prodotti con imballaggi con piccole imperfezioni.

L'operazione inoltre avvicina ancora di più Penny Market alle famiglie italiane attente allo spreco e al risparmio: già con la cassetta salva spreco 'Ancora Più Buoni' e ora con la 'Magic Box' di Too Good To Go, l'offerta sostenibile riesce a comprendere diverse categorie di prodotti tra il dry e i super freschi.

"Per noi questa iniziativa di sostenibilità alimentare ha un duplice significato - afferma Paola Monica Dimaggio, Private Label Manager Sustainability Coordinator, Penny Market Italia - Da una parte il cliente trae un vantaggio economico significativo acquistando la Magic Box, dall'altra parte è un ulteriore passo per Penny Market, verso quelle buone pratiche legate alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo green. Con la Magic Box non solo si risparmia sulla spesa ma si contribuisce alla salvaguardia del pianeta, in quanto ogni Magic Box salvata permette di evitare l'emissione nell'ambiente di oltre 2 kg di CO2. Per questo si risparmia sulla spesa e si contrasta il riscaldamento globale".