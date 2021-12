13 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Roma. Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Emergenti guidato da Alessandro Troncon ha convocato Armand Du Preez, seconda linea del Valorugby Emilia, per il raduno di Parma in preparazione del match contro la Romania in programma sabato 18 dicembre alle 14 allo Stadio Lanfranchi, match che sarà trasmesso in diretta su federugby.it e Youtube Fir.