Imprese: Assolombarda, il 79% a Monza e in Brianza prevede chiudere anno su livelli 2019 (6)

(Adnkronos) - La classifica si apre con sei aziende “top performer” che superano il miliardo di euro di fatturato: prima Esprinet S.p.A. (Vimercate), seconda Mediamarket S.p.A (Verano Brianza), terza Basf Italia S.p.A. (Cesano Maderno), quarta STMicroelectronics S.r.l. (Agrate Brianza), quinta Candy S.p.A (Monza), sesta Decathlon Italia S.r.l. (Lissone). Le imprese che si attestano nelle prime 50 posizioni da sole sommano il 57% del fatturato complessivo del ranking. La maggior parte di queste, ben 34, sono manifatturiere a conferma della grande vocazione produttiva che caratterizza da sempre il territorio di Monza e Brianza.

Per misurare la redditività delle imprese, il Centro Studi di Assolombarda ha introdotto da questa edizione l'analisi dell'Ebit (Earnings Before Interests and Taxes), ottenuto dal reddito prima della somma algebrica delle gestioni finanziaria e straordinaria e delle imposte sul reddito, in percentuale sul fatturato. Le 50 principali società della “TOP” per margini vantano un Ebit in rapporto al fatturato superiore al 18%, e in particolare le prime cinque superiore al 40%: C.ea Compagnie D Exploitation Agricoles S.r.l. (69,63%), Hallstar Italia S.r.l. (51,67%), Dicomi S.r.l. (50,61%), Chateau d'Ax S.p.A. (44,25%), Towertel S.p.A. (41,97%). I risultati sono indipendenti dalla dimensione aziendale, infatti le 50 aziende analizzate hanno ricavi compresi in un range che va da 8 a 278 milioni di euro.

Tra i Comuni quello di Monza risulta in testa, con 10,8 miliardi di euro di fatturato complessivo (il 21% del totale) e si trova anche a capitanare la classifica per numero di aziende (138 su 800). Il secondo comune per fatturato è Vimercate, con 9,4 miliardi di euro e 74 aziende residenti, seguito da Agrate Brianza, con 4,1 miliardi e 48 aziende. In quarta e quinta posizione si attestano Lissone e Verano Brianza, con 2,6 e 2,4 miliardi di euro. In termini di numerosità, tuttavia Lissone occupa la quinta posizione con 32 aziende e Verano Brianza occupa la ventiseiesima posizione con 9 aziende.