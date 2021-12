Gualtieri (Asstra): 'Imprese devono cofinanziare investimenti'

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - ''La messa a terra degli investimenti del cambiamento che dobbiamo portare avanti si potrà fare se tutti lavoriamo insieme. Le regole per fare le gare per comprare i nuovi autobus nei tempi in cui vengono assegnati i finanziamenti e le risorse perchè le nostre imprese hanno i bilanci da chiudere e se non ci sono i tempi e i modi con i finanziamenti per tempo potremmo avere dei problemi, anche rispetto al mondo finanziario. Le imprese devono cofinanziare gli investimenti, perchè solo per alcune linee di finanziamento è previsto il 100%. Essere capaci di cofinanziare vuol dire aver quel volano positivo di cui tuti abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi''. Lo sottolinea il vicepresidente di Asstra, Giuseppina Gualtieri, in occasione del convegno 'Next Generation Mobility'.