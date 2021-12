F1: Sticchi Damiani, 'Ferrari in crescita, l'anno prossimo lotterà per il titolo'

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "A questo bellissimo campionato è mancato solo una scuderia che si inserisse nel duello tra Mercedes e Red Bull. L'anno prossimo sono convinto che sarà la Ferrari". Così all'Adnkronos il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani. "La stagione 2021 ha fatto vedere una Rossa in costante crescita e l'anno prossimo tornerà a vincere non so se il titolo ma qualche Gp sicuramente -aggiunge Sticchi Damiani-. L'unico problema che vedo all'orizzonte è sui piloti perché dopo questa stagione Sainz non può più essere considerato una secondo guida e questo potrebbe creare turbolenze nel team. Mi fido comunque dell'intelligenza dei due ragazzi che sanno come conti in primis la Ferrari".