F1: Sticchi Damiani (Aci), 'Giovinazzi sfortunato, faremo di tutto per suo ritorno nel circus'

Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "Antonio ha dimostrato di essere un pilota bravo, molto veloce sul giro secco, è stato sfortunato in alcune gare, probabilmente poco aiutato dal suo team. Non ha sfigurato nel confronto diretto con un campione del mondo come Kimi Raikkonen". Il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani commenta così all'Adnkronos la stagione di Antonio Giovinazzi, unico pilota italiano in F1, non confermato però dall'Alfa Romeo per il 2022. "Antonio il prossimo anno correrà in Formula E ma noi come federazione automobilistica italiana faremo di tutto perché possa tornare in F1", aggiunge Sticchi Damiani.