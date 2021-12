Eutanasia: Bazoli (Pd), 'sì al diritto di morire con dignità' (2)

13 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Il primo e più importante è che la nostra democrazia, la nostra società, la nostra comunità civile si fonda sul diritto alla vita, come primo dei diritti inviolabili dell'uomo. Ma accanto a ciò, quando la cura è stata prestata, quando ogni possibile sforzo è stato fatto, quando ogni dovere di solidarietà è stato adempiuto, il dovere di non voltarsi dall'altra parte dinanzi ad una sofferenza intollerabile, davanti ad una libera ancorché sofferta richiesta di essere aiutati a concludere dignitosamente la vita", ha detto Bazoli.

"Sapendo, come dice la Corte, che la scienza medica e la tecnica ci mettono di fronte sempre più alla possibilità di tenere in vita persone in condizioni disperate, inimmaginabili solo pochi anni fa. Le condizioni da accertare con rigore sono quelle poste dalla Corte per richiedere l'aiuto al suicidio: la patologia irreversibile, le sofferenze intollerabili, i trattamenti di sostegno vitale; e alcuni prerequisiti, ovvero la piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli, e il pieno coinvolgimento in un percorso di cure palliative, di terapie del dolore”, ha concluso.