Covid: Ianniello (studenti medi), 'in tanti vorrebbero vaccinarsi ma genitori contrari'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Purtroppo ci risultano numerosi casi di minori che pur volendo vaccinarsi sono impossibilitati a farlo perché i genitori sono contrari. La maggioranza di loro non ne parla, perché si vergogna a raccontarlo pubblicamente e molti di loro pur essendo favorevoli alla vaccinazione si ritrovano privati di diritti e possibilità". Ne parla con l'Adnkronos Luca Ianniello, coordinatore nazionale della Rete degli studenti medi che oggi ha occupato nella Capitale altri tre istituti scolastici.

"Dopo due anni di pandemia - prosegue - gli studenti hanno bisogno di spazi per autodeterminarsi, non di privazioni. Non è un caso che le occupazioni continuino nel Paese: oggi a Roma è toccato all'Augusto, al Margherita di Savoia, al Montale. Gli studenti hanno bisogno di riprendersi spazio e lo fanno occupando gli istituti scolastici in maniera responsabile. Serve ragionare subito di soluzioni per garantire l'accesso ai minori alla vaccinazione".

(Roberta Lanzara)