Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** (3)

13 dicembre 2021

(Adnkronos) - Poi, l'amministratore giudiziario di Italgas, davanti all'a Antimafia, raccontava ancora: "Sono state anche esaminate alcune acquisizioni societarie. Una addirittura ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Metano Arcore, che sarà operativa dal 1o gennaio 2015 all'interno dell'Italgas. È stata approvata, inoltre, in principio l'acquisizione di ACAM Gas, una grossa concessionaria nella provincia di La Spezia. È in itinere l'acquisizione. Sono stati approvati investimenti per quanto riguarda le società controllate e consolidate AES di Torino e Napoletanagas, che ha in progetto l'incorporazione di una società che ha completato la metanizzazione della costiera sorrentina. Questo per quanto riguarda la parte operativa".

Infine, "Per quanto riguarda gli aspetti ispettivi, sono stati visitati quasi tutti i centri operativi. Sono stati visitati completamente trentasette su quarantadue centri operativi. Quando dico «visitati» significa che sono state analizzate le procedure, i contratti in essere e le relazioni con il mercato". Oggi i magistrati si chiedono cosa sia stato fatto a Ravanusa. "Sono state prese in esame imprese appaltatrici e subappaltatrici per oltre cento imprese, tutte sotto esame, dalle visure camerali a quanto altro possa essere di interesse ai fini dell'ispezione della corretta gestione. Anche di queste società sono stati analizzati i contratti presi in esame, di appalto e di subappalto, che sono oltre centotrenta. Dal punto di vista organizzativo la società è stata curata con attenzione affinché le aree critiche fossero messe in sicurezza. Una di queste è l'unità approvvigionamenti, che è fortemente sotto pressione in questo momento. Insieme alla controllante SNAM è stata effettuata un'immissione di risorse di personale specializzato per dare supporto a questa unità".