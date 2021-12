Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** (2)

13 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Sono stati approvati venticinque contratti di appalto, che sono stati portati all'attenzione dell'amministrazione per dare continuità alle attività di manutenzione reti e di assicurazione della sicurezza dell'esercizio delle stesse, oltre che a quelle di estensione di rete per nuove utenze - diceva Caramazza, che curava la gestione degli aspetti operativi, correnti, tecnici ed esecutivi, oltre che delle questioni connesse all'approvvigionamento della società e alle innovazioni - Inoltre, sono stati approvati dalla stessa controllante dei contratti cosiddetti «strategici», che riguardano, per esempio, la telelettura dei contatori. È un ordine dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che i contatori del gas siano teleletti ed è un impegno gigantesco la sostituzione dei contatori".

"La società ha più di 5 milioni di punti di riconsegna, ossia, volgarmente, di contatori- raccontava -Si tratta di un impegno che parte da quest'anno e che avrà un abbrivio estremamente difficile. Abbiamo già piazzato ordini per 6 milioni di euro per una piccola parte di misuratori elettronici e in più abbiamo un progetto, di cui è in approvazione tutta la parte inerente e conseguente, per quanto riguarda le SIM per la trasmissione dati e il software, nonché le logiche di lettura dedicate, per quasi altri 30 milioni di euro".