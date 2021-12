Cinema: trovata morta l'attrice spagnola Verónica Forqué, 4 volte premio Goya**

13 dicembre 2021 a

Madrid, 13 dic. - (Adnkronos) - Il corpo senza vita dell'attrice spagnola Verónica Forqué, 66 anni, quattro volte Premio Goya, è stato trovato questa mattina nella sua casa di Madrid, in Calle Víctor de la Serna, dai servizi d'emergenza del 112. L'ipotesi principale è quella del suicidio, come riferisce l'edizione online di "El Mundo". L'attrice, che aveva recentemente recitato nel programma televisivo spagnolo "Masterchef Celebrity", aveva parlato in numerose occasioni della depressione di cui aveva sofferto. Forqué ha lasciato l'ultima edizione di "Masterchef" proprio per problemi di questo tipo, come lei stessa aveva detto pubblicamente.

Versatile interprete di teatro, televisione e cinema, la carriera di Forqué era stata lanciata dal regista Pedro Almodóvar con il film "Che ho fatto io per meritare questo?" (1984), che poi l'ha diretta anche in "Matador" (1986) e "Kika - Un corpo in prestito" (1993). E proprio Pedro Almodóvar ha appreso "con profonda tristezza" la "scioccante notizia", ricordando Verónica Forqué come "un'attrice straordinaria e una persona insostituibile" e ha inviato "tutto l'amore" alla famiglia dell'artista.

L'attrice era nata a Madrid il 1º dicembre 1955 in una famiglia di artisti attivi soprattutto nel teatro. Sua madre è Carmen Vázquez Vigo, suo padre è il regista José María Forqué, mentre suo fratello è il direttore artistico Álvaro Forqué. Ha iniziato la sua carriera con piccole parti nei film di suo padre ma il vero debutto avvenne nel 1972 nel film "Mi querida señorita".

L'attrice ha lavora con molti registi spagnoli tra i quali Fernando Trueba, Fernando Colomo e Luis García Berlanga. È stata sposata dal 1981 al 2014 con l'attore spagnolo Manuel Iborra, da cui ha avuto una figlia, Maria, nata nel 1990. Nel 2005 è stata giurata al Festival del Cinema di San Sebastián.