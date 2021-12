Cinema: Sorrentino candidato ai Golden Globes con 'E' stata la mano di Dio'** (2)

13 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Miglior attrice drammatica: Lay Gaga ('House of Gucci'), Jessica Chastain ('The Eyes of Tammy Faye'), Olivia Colman ('The Lost Daughter'), Nicole Kidman ('Being the Ricardos'), Kristen Stewart ('Spencer'). Miglior attore di commedia: Leonardo DiCaprio ('Don't Look Up'), Peter Dinklage ('Cyrano'), Andrew Garfield ('Tick, tick … Boom!'), Cooper Hoffman ('Licorice Pizza'), Anthony Ramos ('In the Heights'). Miglior attrice commedia: Marion Cotillard ('Annette'), Alana Haim ('Licorice Pizza'), Jennifer Lawrence ('Don't Look Up'), Emma Stone ('Cruella'), Rachel Zegler ('West Side Story'). Miglior film straniero: 'E' stata la mano di Dio' (Italia), 'Madri parallele' (Spagna), 'Compartment No. 6' (Finalndia), 'Drive My Car' (Giappone), 'A Hero' (Iran).