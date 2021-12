13 dicembre 2021 a

a

a

Torino, 13 dic. - (Adnkronos) - "Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno". Così la Juventus in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni fisiche della 'Joya', infortunatosi sabato scorso nel primo tempo del match con il Venezia.