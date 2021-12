Calcio: Atletico Madrid fa ricorso alla Uefa sul sorteggio di Champions**

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - L'Atletico Madrid ha fatto ricorso alla Uefa chiedendo spiegazioni sul sorteggio da poco effettuato a Nyon, secondo quanto riporta 'Marca'. Il sorteggio di Champions è stato sfavorevole per l'Atletico Madrid che ha pescato il Bayern Monaco ma c'è stato un evidente errore nelle operazioni del sorteggio, con la Uefa ha messo la pallina del Liverpool (che non poteva essere toccata) e non quella del Manchester United tra i rivali dell'Atletico. Da parte sua il Real Madrid ha chiesto alla Uefa, in caso di sorteggio da ripetere di rifare solo la seconda parte, dopo che si è verificato l'errore.