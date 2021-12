Musica: è morto Vicente Fernández, il re delle Rancheras

12 dicembre 2021 a

Città del Messico, 12 dic. -(Adnkronos) - Il cantante e attore messicano Vicente Fernández, soprannominato "il re delle Rancheras", è morto oggi 12 dicembre in un ospedale di Guadalajara all'età di 81 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia. Nello scorso mese di agosto Fernández era stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo aver subito una caduta nel suo ranch 'Los Tres Potrillos' appena fuori Guadalajara, dove il cantante viveva dopo essersi ritirato dal palcoscenico nel 2016 ma non dalla scena musicale visto che ha continuato a registrare e produrre album. Gli esami diagnostici hanno fatto emergere che soffriva da tempo della sindrome di Guillen-Barré, una polineuropatia infiammatoria acuta.

Nato a Guadalajara il 17 febbraio 1940, era il padre del popolare cantante Alejandro Fernández e dell'attore Vicente Fernández Jr.Vicente Fernández.

Vicente Fernández ha inciso più di 100 album, vendendo oltre 70 milioni di copie e ha recitato in 34 film del cinema messicano. Interprete di circa 300 canzoni, tra i suoi successi figurano "Volver, Volver", "Por Tu Maldito Amor", "Hermoso Cariño" e "El Rey", una canzone che spiega bene il suo soprannome di "Re delle Rancheras". La Ranchera è un genere popolare della musica messicana di cui era il massimo interprete. Nei suoi spettacolo era sempre accompagnato da un gruppo di mariachi, musicisti tipici dell'ovest del Messico. Ha vinto otto Latin Grammy ed è stato inserito nella Billboard's Latin Music Hall of Fame.