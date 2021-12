12 dicembre 2021 a

Abu Dhabi, 12 dic. (Adnkronos) - Max Verstappen è il campione del mondo di F1 2021. Il pilota della Red Bull in un finale incredibile ha superato all'ultimo giro la Mercedes di Lewis Hamilton vincendo il Gp di Abu Dhabi e aggiudicandosi il suo primo titolo in F1 con la decima vittoria in stagione.