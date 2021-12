Calcio: Mourinho, 'Mi piacerebbe lottare per altri obiettivi, ma molto contento di stare alla Roma'

12 dicembre 2021 a

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe lottare per altri obiettivi, ma sono molto contento di stare nella Roma, un progetto diverso da quello a cui sono abituato nella mia carriera". Sono le parole del tecnico della Roma, Josè Mourinho alla vigilia della sfida con lo Spezia. "Contro l'Inter avevamo 8 giocatori in panchina con meno di 21 anni, giocatori che lo scorso anno giocavano in Primavera, come Bove. Qui la Primavera è un campionato di livello molto basso che non ti prepara per giocare in prima squadra. Ad esempio a Sofia il modo in cui Darboe va in contrasto nel finale non è mancanza di qualità ma di esperienza. Non posso avere in panchina Vidal, Lautaro, Corree o Darmian, questa è una realtà diversa e mi fa piacere lavorare con loro e farli crescere. Non è una critica, è la realtà. Con i giovani si deve lavorare e aspettare che il tempo passi, accettando gli errori. Puoi pagare in termini di risultato, però è così", ha aggiunto Mou.