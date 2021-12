Sci: CdM, doppietta azzurra in SuperG St Moritz, vince Brignone davanti a Curtoni**

12 dicembre 2021 a

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Doppietta azzurra al femminile nel superG di St. Moritz. La vittoria va a Federica Brignone, in 59"77, che con il 17esimo successo diventa l'azzurra più vincente della storia di Coppa del Mondo superando Deborah Compagnoni (16). La Brignone si piazza davanti alla compagna Elena Curtoni a 11/100 e all'americana Mikaela Shiffrin in 58"24. Per quanto riguarda le altre italiane, Sofia Goggia chiude sesta, Marta Bassino ottava e Francesca Marsaglia nona.