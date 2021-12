Tv: è morta Rhonda Stubbins White, interprete della serie 'Ruthless'

11 dicembre 2021 a

Los Angeles, 11 dic. -(Adnkronos) - L'attrice statunitense Rhonda Stubbins White, interprete televisiva che recentemente ha recitato il ruolo dell'anziana Agnes nella serie di culto "Ruthless", è morta nella sua casa di Los Angeles per le complicazioni di un tumore all'età di 60 anni.

Nel 1992 fece il suo debutto sul piccolo schermo in un episodio di "Here and Now" e poi si è guadagnata una ruolo nella miniserie "Laurel Avenue" del 1993, diretta da Carl Franklin. L'anno successivo è apparsa accanto a Diana Ross nel telefilm "Fuori dal buio".

Rhonda Stubbins White ha quindi recitato in decine di episodi di serie come "Il cliente", "Il tocco di un angelo", "E.R. - Medici in prima linea", "Terra promessa", "In tribunale con Lynn". Nella soap "Il tempo della nostra vita" è stata Lady Vi. E' apparsa anche in una decina di film, tra i quali "La terra dell'abbondanza" (2004) di Wim Wenders e "L'allenatrice" (1996).