Migranti: Rojc (Pd), 'bimba annegata al confine europeo ci faccia riflettere'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Ci faccia riflettere la morte di questa bimba su un vicino e familiare confine europeo, scuota almeno per un giorno gli animi di chi guarda a queste persone come a un'onda di pericolosi 'invasori'". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), commentando la morte di una bambina turca di 10 anni travolta dalla corrente del fiume Dragogna, in Istria, al confine tra Slovenia e Croazia, che stava cercando di attraversare insieme con la madre e i tre fratelli.

"La questione della rotta balcanica non si può banalizzare e non sarebbe giusto sottovalutarla, ragioniamo in termini globali, ma prima di tutto si deve ricordare che stiamo parlando delle vite di esseri umani, pronti ad affrontare qualunque rischio pur di cambiare vita. Non ci saranno muri a trattenerli se non contribuiremo a costruire pace e opportunità nei Paesi di provenienza".