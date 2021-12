Manovra: Perantoni, 'sciopero strumento legittimo, no demonizzazioni'

11 dicembre 2021 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Lo sciopero generale è un'azione importante che due sindacati hanno deciso di intraprendere contro scelte giudicate profondamente inique: vanno ascoltati. Invece è in corso una demonizzazione insopportabile contro questa decisione: lo sciopero è uno strumento della democrazia e accusare Landini di ‘bloccare il paese' è solo un modo per respingere a priori le rivendiacazioni sindacali in tema di equità e rifiutare il confronto". Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato del Movimento cinque Stelle.