M5S: Brescia, 'progetto Conte ambizioso e entusiasmante'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “La strada che Conte ci ha chiesto di intraprendere convocandoci già questa mattina comporterà tanto impegno: occuparsi delle esigenze dei cittadini, stare tra la gente, ascoltare la società civile e le associazioni, un progetto ambizioso e allo stesso tempo entusiasmante, che ridarà vitalità al MoVimento 5 Stelle. Sarà bellissimo mettere in campo il massimo sforzo per il bene della nostra comunità e del Paese. Ora a lavoro, con orgoglio e dedizione”. Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e coordinatore del Comitato per la Sicurezza del MoVimento 5 Stelle.