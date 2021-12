Incidenti: Rosato, 'uniti al dolore della famiglia di Maurizio Tuscano'

11 dicembre 2021 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Ci uniamo al dolore della famiglia ed esprimiamo vicinanza alla Polizia di Stato per la perdita dell'assistente Capo Coordinatore Maurizio Tuscano, travolto questa mattina sull'A23 mentre svolgeva il suo lavoro. Ancora una volta un sentito grazie alle forze dell'ordine per l'impegno straordinario e costante a tutela della sicurezza dei cittadini, per la quale troppo spesso pagano un prezzo troppo alto". Così il presidente di Iv, Ettore Rosato.