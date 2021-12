11 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Profondamente addolorata per la morte in servizio dell'assistente capo della Polizia stradale Maurizio Tuscano, esprimo la mia vicinanza a famiglia e colleghi. Donne e uomini in divisa rischiano ogni giorno la vita per la nostra sicurezza. Non dobbiamo mai dimenticarlo". Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, su twitter.