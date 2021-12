Eutanasia: emendamenti Associazione Coscioni, 'lungaggini e discriminazioni, snellire passaggi' (3)

11 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Proposte emendative anche sui tempi: "Nelle previsioni del testo unificato: 1. il richiedente redige la richiesta con scrittura privata autenticata; 2. il medico che riceve la richiesta inserisce il paziente in un percorso di cure palliative; 3. la persona rifiuta le cure palliative; 4. il medico che ha ricevuto la richiesta redige un rapporto sulle condizioni e le motivazioni del richiedente; 5. il rapporto viene inviato al Comitato per l'etica clinica territoriale; 6. un delegato del Comitato etico visita il paziente per verificarne nuovamente le condizioni".

Ed ancora: "7. entro un mese il Comitato etico dichiara se il richiedente soddisfa o meno tutti i requisiti richiesti; 8. il fascicolo passa alla Direzione Sanitaria dell'ASL che deve verificare se il decesso può avvenire in casa; 9. il medico incaricato di fare assistenza alla morte volontaria accerta nuovamente, anche attraverso uno psicologo, che quella sia la volontà del paziente; 10. il medico può procedere al soddisfacimento della volontà del paziente. Tutto ciò al netto di eventuali controversie, nel qual caso è necessario anche l'intervento del Tribunale".

Infine sull'obiezione di coscienza: "Nel testo approvato è stata introdotta l'obiezione di coscienza attraverso un elenco di personale sanitario obiettore. Una via alternativa sarebbe stata possibile: con la legge sulle DAT ad esempio il legislatore scelse di permettere l'obiezione di coscienza dei sanitari sul caso specifico, senza creare un elenco di obiettori sempre e comunque".