Ue: Italia Viva aderisce al Partito democratico europeo, Gozi 'bella notizia' (2)

(Adnkronos) - “Questo è un momento molto felice e significativo. Il Pde è stato creato con Romano Prodi e co-presieduto a lungo con Francesco Rutelli. La matrice che incarna questa grande forza centrale è all'origine dell'idea delle istituzioni europee e dell'idea federale. Ognuno di noi ha la propria identità, e lavoriamo insieme a stretto contatto”, ha spiegato François Bayoru, presidente del Pde, che ha aggiunto: “Abbiamo portato avanti il Pde contro ogni previsione, ci stiamo espandendo e sono molto felice che l'Italia, attraverso Italia Viva, riprenda il suo posto in questo movimento. Il governo italiano sostenuto da Matteo Renzi è davvero un faro per la Ue a rafforza lo slancio della nostra Unione”.

E il segretario generale Sandro Gozi ha aggiunto: “L'ufficializzazione dell'ingresso di Italia Viva nel nostro partito europeo è una bella notizia. Rafforzare il Pde in Europa significa rafforzare il nostro Gruppo Renew Europe al Parlamento europeo e anche il processo di costruzione di una forza democratica ed europeista in Italia. Abbiamo una base solida e un programma ambizioso per costruire un'Europa realmente sovrana e democratica".