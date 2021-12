Sostenibilità: Miko, 'respingiamo l'accusa di ambientalismo di facciata'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "L'Ordinanza del Tribunale civile di Gorizia è stata emessa all'esito di un giudizio sommario di natura cautelare avente ad oggetto la scelta di alcune espressioni utilizzate in passato per descrivere il prodotto Dinamica di Miko, non certo il valore del prodotto stesso. Miko respinge, pertanto, l'accusa di 'ambientalismo di facciata', in quanto l'azienda produce dal 1997 Dinamica, un prodotto innovativo il cui valore è da tempo riconosciuto da clienti internazionali leader di vari settori industriali, a partire da quello dell'automotive". E' quanto sottolinea in una nota Miko commentando l'ordinanza del Tribunale civile di Gorizia.