Quirinale: Conte, 'spostare Draghi da P.Chigi non sarebbe indolore'

10 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Non voglio ragionare se Draghi va al Colle o rimane a palazzo Chigi... Chiaramente ognuno può avere le opinioni che ritiene, ma è evidente che ora il premier Mario Draghi è un elemento di equilibrio del sistema e del governo Italia, spostare Draghi'' da palazzo Chigi è una ''questione che va valutata in tutte le implicazioni e non è una cosa che non lascerebbe del tutto senza conseguenze". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live.

C'è un rischio di tenuta della maggioranza? ''Sicuramente Draghi -ha replicato l'ex premier- con il suo prestigio contribuisce a dare un equilibrio di governo alle forze politiche, attualmente. Quindi pensare che sia indolore uno spostamento del genere non credo sia nell'ordine delle cose e mi fermo qui''.