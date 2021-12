Psi: domani e domenica l'Avanti! festeggia i 125 anni

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - La Festa dell'Avanti! si terrà quest'anno a dicembre, in una due giorni che prenderà il via domani, 11 dicembre, a Roma dalle 10 fino alle 19 e terminerà domenica 12 dicembre alle 14. Lo rende noto il Partito socialista.

Ricorre infatti il 125mo anniversario dalla nascita del quotidiano socialista – il primo numero uscì il 25 dicembre 1896 sotto la direzione di Leonida Bissolati - ed oggi è ancora organo ufficiale del Psi nella sua versione on line. La festa si svolgerà presso la 'Società Romana nuoto' - via lungotevere in Augusta (fronte Ara Pacis), circolo per lunghi anni presieduto da Bissolati e frequentato da Anna Kuliscioff.

Il Psi ripercorrerà la storia dell'Avanti! attraverso il coinvolgimento di politici, accademici e intellettuali, gli ex direttori del quotidiano, tra i quali Ugo Intini e Giorgio Benvenuto, e consegnerà un riconoscimento a giornalisti che si sono distinti negli anni per la loro attività professionale, incentrata sul garantismo e sulla imparzialità. Tra i contributi della festa socialista, oltre al segretario del Psi Enzo Maraio, Riccardo Nencini, Mauro Del Bue, Bobo Craxi, Gennaro Acquaviva, Pia Locatelli, Giuseppe Provenzano, Ettore Rosato ed altri.