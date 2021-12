Milano: Comune vende immobile largo Treves per 52,7 mln

10 dicembre 2021 a

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha concluso la vendita dell'immobile di largo Treves 1, alla società Stella Re. Il palazzo comunale di 4.366 metri quadri, che fino alla scorsa primavera è stato la sede dell'Assessorato alle Politiche sociali, era stato aggiudicato per 52,7 milioni di euro lo scorso maggio, dopo un'asta all'incanto con 30 rilanci che ne ha raddoppiato il valore.

“Quello compiuto oggi - dichiara l'assessore al Bilancio e patrimonio immobiliare del Comune di Milano, Emmanuel Conte - è un ulteriore passo verso la valorizzazione del patrimonio immobiliare cittadino che ci consente, inoltre, di concludere un'operazione virtuosa di recupero di edifici esistenti che coinvolge il Comune, che, trasferendo una delle sue sedi in via Sile, ha portato avanti un'importante riqualificazione, e il privato che investirà per rinnovare gli spazi di Largo Treves. Un percorso fondamentale anche per la rinascita dei quartieri su cui l'amministrazione ha puntato molto”.