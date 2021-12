M5S: Conte, 'limite due mandati? Della durata si può discutere...'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - La regola aurea del M5S sul limite dei due mandati tanto cara al M5S? "Ci faccia aprire la discussione, ora tra legge bilancio, elezione del Presidente della Repubblica e altri impegni.... Quando saremo sgombri da queste urgenze ci metteremo insieme e rifletteremo come comunità del M5S, e come sempre atterreremo al voto offrendo alternative agli iscritti". Lo dice il leader del Movimento Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live.

A chi gli domanda se lui personalmente manterrebbe la regola voluta da Grillo e Casaleggio, "la mia idea - mette in chiaro - la maturerò nel confronto interno, voglio prima ascoltare loro, prima di dire Giuseppe Conte cosa pensa. Ma, al di là di questo, credo che quella regola nasca da un'intuizione che per me è rivoluzionaria, e cioè che la politica non deve diventare un mestiere. Se è un servizio, allora non può essere permanente. Poi per carità, della durata si può discutere, quindi non voglio entrare nel merito se" la regola del massimo "due mandati sia giusta o meno, ma l'intuizione è stata forte e giusta. Poi chiaramente troveremo una soluzione, la voteremo e sarà anche quello un grande esercizio di democrazia".