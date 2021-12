Lobby: Baldino (M5S), 'fatto grande lavoro per arrivare presto ad approvazione'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Si è concluso il voto in commissione Affari Costituzionali sugli emendamenti al testo unico per la disciplina sull'attività di lobbying, legge fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e in particolare dal collega Francesco Silvestri, primo firmatario della proposta del M5S confluita nel testo unico". Lo afferma Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali e relatrice del provvedimento.

"Dotare il nostro Paese di regole chiare e certe sulla rappresentanza di interessi - aggiunge - è un obiettivo che dobbiamo portare a termine, soprattutto in vista delle imminenti risorse del Pnrr che dovranno essere spese al meglio. Siamo all'ultimo miglio e l'arrivo in Aula alla Camera per la discussione generale è previsto per il 20 dicembre, dopo un lungo lavoro in commissione Affari Costituzionali, che abbiamo portato avanti con la consapevolezza di dover arrivare in Aula con un testo largamente condiviso da tutte le forze politiche e per il quale ringrazio tutti i commissari e il presidente della I commissione Giuseppe Brescia. Ora il Parlamento ha l'opportunità di approvare un provvedimento che la categoria stessa aspetta da anni, e fare in modo che nel nostro Paese i processi d'interazione tra lobbisti e politica siano trasparenti e realmente inclusivi", conclude.