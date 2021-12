Infortuni: incidente in cantiere nel Pavese, gravissimo operaio

10 dicembre 2021 a

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Un operaio di 55 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in un cantiere a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Poco prima delle 16 l'operaio è rimasto schiacciato da alcune strutture in muratura del cantiere, riportando un trauma toracico. Estratto dalle macerie in arresto cardio-circolatorio, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ispettorato del lavoro.